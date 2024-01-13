Теннисистка Вера Лапко сообщила о завершении карьеры

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Вера Лапко объявила о завершении карьеры, об этом она написала в своих соцсетях.
«Долго думая, взвешивая все “за” и “против”, в конце концов, я… приняла решение о завершении карьеры», — сообщила Лапко, уточнив, что «это самое правильное решение».
Она выразила благодарность всем тем людям, которые поддерживали и верили в нее.
«Благодаря вам я стала тем игроком и человеком, которым являюсь. Вас было не так много, но я знаю и помню все ваши имена и ношу их в своем сердце», — написала спортсменка.
Она напомнила, что за время карьеры пришлось пройти через множество трудностей, однако при этом случилось и много хорошего: поездки, знакомства с интересными людьми — в том числе и с мужем.
«Благодарю каждого белоруса, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути. Спасибо Вам за то, что были рядом со всеми играми сборной, и не только… Горжусь тем, что я беларуска!» — подытожила Лапко.
По состоянию на сегодняшний день Лапко находится на 761 позиции в теннисном рейтинге WTA, лучшее место в карьере — 64.
Вера Лапко родилась в Минске 29 сентября 1998 года.
Она ярко заявила о себе на юниорском этапе карьеры: была неоднократной победительницей и призером как белорусских, так и международных турниров. В 2016 году она возглавила юниорский рейтинг и стала первой ракеткой мира.
Лапко также является победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2016) и финалисткой двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2014, Уимблдон-2015).