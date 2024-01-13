Депутат возмутилась состоянием аэропорта на севере Казахстана

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова заявила, что аэропортом Петропавловска управляют неэффективно. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.
«Благодарю Бога, что удалось вырваться из холодного аэропорта Петропавловска», — указывается в посте парламентария.
Ирина Смирнова выразила уверенность, что «все, кто там мерз вместе со мной, заболеют».
«И все из -за неэффективного управления аэропортом. И банальной жадности, сопряженной с наплевательским отношением к людям», — возмутилась она.
Депутат обвинила администрацию воздушной гавани областного центра в неэффективном управлении.
Говоря о жадности руководства аэропорта, депутат даже сделала предварительные расчеты.
«Одна инфракрасная лампа стоит 26 тысяч тенге. Пять ламп смогут обогреть пространство, которое может быть отделено от всего пустого здания!» — заявила она.
На обогреваемом пространстве могла бы разместиться та горстка пассажиров, что летят на одном, двух рейсах, бесконечно откладываемых на очередные 20−30 минут, возмутилась депутат.
«На пол хоть соломы настелить, честное слово — это будет, по крайней мере, оберегать ноги от промерзания. Конечно, утрирую. Но 10 листов фанеры или древесной плиты, тоже в корне изменят ситуацию», — констатировала она.
Аэропорт Петропавловска в позапрошлом году передали в доверительное управление с правом последующего выкупа ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар», зарегистрированному в городе Алматы.
Аэропорт Петропавловска с четвертой попытки ушел с аукциона.
Оценочная стоимость воздушной гавани составила 5,640 миллиарда тенге. С марта по июль 2022 года было проведено три конкурса, но ввиду отсутствия заявок конкурсы не состоялись. В итоге с четвертой попытки аэропорт был передан по цене 2,82 миллиарда тенге. Стоимость была снижена в соответствии с правилами передачи государственного имущества в доверительное управление.
Новые владельцы аэропорта обещали, что после модернизации комплекса ГСМ будут запущены новые рейсы в российские города, в том числе Тюмень и Санкт-Петербург, и египетский Шарм-эль-Шейх. Но пока по-прежнему из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, можно улететь только по двум направлениям — в Алматы и Астану.