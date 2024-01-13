Депутат возмутилась состоянием аэропорта на севере Казахстана

Новые владельцы аэропорта обещали, что после модернизации комплекса ГСМ будут запущены новые рейсы в российские города, в том числе Тюмень и Санкт-Петербург, и египетский Шарм-эль-Шейх. Но пока по-прежнему из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, можно улететь только по двум направлениям — в Алматы и Астану.