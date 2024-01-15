Ученые выяснили, как наличие братьев и сестер влияет на психику ребенка

И в Китае, и в США подростки без братьев и сестер имели лучшее психическое здоровье. Результаты, полученные в США, показали, что как сводные, так и родные братья и сестры связаны с плохим психическим здоровьем. Сильнее всего психика у подростков в США страдала при небольшой разнице в возрасте с другими детьми в семье.