Население Перми к 2029 году уменьшится и составит 1 млн 010,6 тыс. человек

В администрации Перми составили прогноз социально-экономического развития города на долгосрочный период до 2029 года.
В прогнозном периоде 2024−2026 годов численность населения Перми будет снижаться небольшими темпами — в среднем 0,03%, на 1 января 2029 года она составит 1 млн 010,6 тыс. человек.
С учетом сложившейся динамики уровней рождаемости и смертности, а также миграционного прироста на 1 января 2024 года в Перми проживают 1 023,7 тыс. человек.
В прогнозном периоде до 2029 года не ожидается существенных изменений на рынке труда. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях составит к уровню 2023 года по базовому сценарию 100,4%, по консервативному — 99,7%. Численность работающих в 2023 году на предприятиях города оценивается на уровне 271 тыс. человек.
В прогнозном периоде не ожидается существенных изменений на рынке труда. Ситуация будет развиваться в соответствии с макроэкономическими и демографическими тенденциями, будет стабильной благодаря реализации федеральных и региональных мер поддержки, направленных на стимулирование уровня участия населения в рабочей силе, повышения гибкости рынка труда и развитие системы профессиональной переориентации кадров.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях (без внешних совместителей) в 2029 году составит к уровню 2023 года по базовому сценарию 100,4%, по консервативному сценарию — 99,7%.
Увеличение числа работающих на 3−10% наблюдается в сфере сельского хозяйства, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, обрабатывающих производствах, научной и технической деятельности.
Наибольшее высвобождение числа занятых фиксируют в деятельности по операциям с недвижимостью, области культуры и спорта — падение на 15−23%.