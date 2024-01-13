Население Перми к 2029 году уменьшится и составит 1 млн 010,6 тыс. человек

В прогнозном периоде до 2029 года не ожидается существенных изменений на рынке труда. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях составит к уровню 2023 года по базовому сценарию 100,4%, по консервативному — 99,7%. Численность работающих в 2023 году на предприятиях города оценивается на уровне 271 тыс. человек.