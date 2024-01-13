Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Белорусам напомнили о штрафе 800 рублей за хранение санок и тюбингов в подъезде

Белорусам напомнили о штрафе за хранение в подъезде санок и тюбингов.

Белорусам напомнили о том, что за хранение в подъезде санок и тюбингов можно получить немалый штраф.

Как пишет sb.by, о наличии таких норм в действующих правилах напомнил адвокат Минской областной коллегии адвокатов Александр Сенько.

Юрист констатировал: Правила пользования жилыми помещениями запрещают гражданам загромождать коридоры, лестничные марши, также и площадки, проходы, запасные выходы.

Помимо этого, такие стихийные загромождения и захламления нарушают еще и Правила пожарной безопасности жилых домов. В этом документе также совершенно четко прописан запрет на загромождения вестибюлей, коридоров, лестничных маршей, площадок, лифтовых холлах.

За подобные действия можно получить штраф — до 20 базовых величин, по состоянию на январь-2024 одна базовая составляет 40 BYN, таким образом, названные нарушения могут облегчить кошелек сразу на 800 белорусских рублей.