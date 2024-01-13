Белорусам напомнили о штрафе 800 рублей за хранение санок и тюбингов в подъезде

Помимо этого, такие стихийные загромождения и захламления нарушают еще и Правила пожарной безопасности жилых домов. В этом документе также совершенно четко прописан запрет на загромождения вестибюлей, коридоров, лестничных маршей, площадок, лифтовых холлах.