Собянин: На станции «Новокузнецкая» отреставрировали исторические барельефы

— Одно из главных украшений — фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад, — написал глава города в своем Telegram-канале.
Глава города уточнил, что фриз сделан из гипса, сложного для реставрации материала. По его словам, до начала работ специалисты опробовали методику на небольшом участке.
Он подчеркнул, что на расчистку от старых слоев краски, а также устранение трещин и укрепление фрагментов потребовалось девять месяцев. Собянин отметил, что фризу вернули первоначальный цвет, а элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны были затонированы под бронзу.
Недавно на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса, а также памятника Константину Циолковскому. Особое внимание при выполнении работ уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам.
Свыше 220 памятников архитектуры были восстановлены и приведены в порядок в столице в 2023 году, сообщил мэр Москвы 9 января.