Собянин: На станции «Новокузнецкая» отреставрировали исторические барельефы

Он подчеркнул, что на расчистку от старых слоев краски, а также устранение трещин и укрепление фрагментов потребовалось девять месяцев. Собянин отметил, что фризу вернули первоначальный цвет, а элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны были затонированы под бронзу.