В Каменске-Уральском ребенка выгнали из автобуса. 11 января мальчика высадили из маршрута № 12, так как не работал терминал. А наличных у школьника не было. Следственный комитет проводит проверку.
Следователем СКР принимаются меры к установлению и опросу как школьника, так и возможных очевидцев, истребованию документации относительно оказываемых автобусным предприятием услуг по перевозке граждан в общественном транспорте, — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что в Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг 31-летней женщины, которая заставила сына выйти на улицу в носках. Однако мнения соседей на этот счет разделились.