Травмировался о ветку или настил: в крымском заповеднике объяснили кровавую рану лебедя

Лебеди на Черепашьем озере появились минувшей осенью. Их переместили сюда из государственного природного заповедника «Лебяжьи острова». В период линьки и учета научные сотрудники заповедника обнаружили особь с серьезно травмированным крылом. Тогда же раненого лебедя и самку, которая все время плавала рядом, решили перевезти в более безопасное место. Выбор пал на Черепашье озеро, где хорошая кормовая база и возможность регулярного присмотра.