Травмировался о ветку или настил: в крымском заповеднике объяснили кровавую рану лебедя

Кровавое пятно на крыле у лебедя, обитающего на Черепашьем озере, вызвало серьезное беспокойство у посетителей Ялтинского горно-лесного заповедника. Местные жители и туристы стали писать обращения в объединенную дирекцию заповедников с просьбой осмотреть раненую птицу. Тем более, что лебедя уже спасали после травмы крыла и специально перевезли сюда, чтобы он был в безопасности.
— Птица была осмотрена. Обнаружена незначительная ранка на кончике крыла. Предположительно птица травмировалась из-за взмаха крыльев в непосредственной близости с деревьями или настилом, — сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».
Рану на крыле обработали, сейчас птица чувствует себя хорошо, рассказали в дирекции заповедников КП-Крым.
Лебеди на Черепашьем озере появились минувшей осенью. Их переместили сюда из государственного природного заповедника «Лебяжьи острова». В период линьки и учета научные сотрудники заповедника обнаружили особь с серьезно травмированным крылом. Тогда же раненого лебедя и самку, которая все время плавала рядом, решили перевезти в более безопасное место. Выбор пал на Черепашье озеро, где хорошая кормовая база и возможность регулярного присмотра.
— Рачки, жучки и червячки в достатке, имеется кормушка, в ней овощи и зерновое ассорти. Дрожжевые продукты отсутствуют, — отчитались сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым» после недавнего посещения водоема.
В пресс-службе дирекции заповедников КП-Крым сообщили, что при значительном понижении температуры воздуха и если озеро начнет покрываться льдом, лебедей переместят в специальный питомник. Хотя в целом эти птицы комфортно себя ощущают и при заморозках до — 15-ти градусов.
— Это закрытый питомник, там уже есть несколько птиц на реабилитации. Мониторинг ситуации ведется ежедневно, — отметили в заповеднике.
Пара краснокнижных лебедей-шипунов стала настолько популярной на Черепашьем озере, что белокрылых обитателей водоема часто снимают на фото и видео.