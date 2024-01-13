До −19°С и гололедица ожидаются в Беларуси 14 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 14 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



В целом по стране в воскресенье будет преобладать облачная погода. На большей части территории — снег, утром и днем — мокрый снег. Местами ожидается слабый туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица.



Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по юго-западу — порывистый.



Температурный минимум ночью от минус 3 градусов по юго-западу до минус 19 — по востоку. В дневные часы воздух прогреется максимум до плюс 1 градуса, по северо-востоку ожидается до 9 градусов со знаком минус.