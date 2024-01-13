Губернатор Ростовской области исполнил новогоднюю мечту 9-летнего мальчика

9-летний мальчик из Ростова-на-Дону мечтал о шведской стенке для занятия спортом. Именно его шар с желанием снял губернатор региона. Василий Голубев приехал в гости к маленькому Артуру и его семье. Он поздравил их с новогодними праздниками, пожелал добра и благополучия. Затем глава региона пообщался с семьей мальчика за чашкой чая с пирогом.