Губернатор Ростовской области исполнил новогоднюю мечту 9-летнего мальчика

Губернатор Ростовской области Василий Голубев исполнил новогоднюю мечту 9-летнего мальчика. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 13 января.
9-летний мальчик из Ростова-на-Дону мечтал о шведской стенке для занятия спортом. Именно его шар с желанием снял губернатор региона. Василий Голубев приехал в гости к маленькому Артуру и его семье. Он поздравил их с новогодними праздниками, пожелал добра и благополучия. Затем глава региона пообщался с семьей мальчика за чашкой чая с пирогом.
Мама призналась, что сначала они даже не поверили, что Василий Голубев снял шар Артура.
— Новогодние мечты должны обязательно исполняться, юные земляки непременно получат загаданное на «Елке желаний», — поделился губернатор.
Отметим, что юный ростовчанин учится в коррекционном классе школы № 96. Артур всегда старательно выполняет все задания на уроках. Шведская стенка поможет ему в занятиях физкультурой в рамках реабилитации.