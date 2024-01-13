Что будет на месте культового «Тираспольского рынка» в Кишиневе: «Странно, что еще на месте столичных парков нет новостроев» — комментарий риэлторов

Вот, что пишут специалисты по недвижимости:
"Когда спрос на жилье из-за наплыва мигрантов неимоверный, средний ценник за квадратный метр в Дурлештах составляет 1000 евро и это на этапе строительства, то начинаешь присматриваться к рынкам и тому подобным локациям.
Странно, что еще до парков не добрались.
Ведь кому нужно такое большое пространство в центре города для того, чтобы просто погулять?".
Но, между нами, нам просто удивительно, что находятся те, кто до сих пор желает жить в центре Кишинева.
Вечные пробки, загазованность, отсутствие парковочных мест.
Ничего наших граждан не останавливает.