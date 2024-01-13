Где и когда в Астане можно окунуться в прорубь

«Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний», — рекомендуют специалисты.