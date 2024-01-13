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На работу в Катар. Узбекистанцам окажут помощь в трудоустройстве в арабской стране

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан наладит сотрудничество с Катаром по приему наших граждан на работу. На днях президент подписал постановление, ратифицирующее международный договор с арабской страной, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Минюста, на днях было принято постановление президента «Об утверждении международного договора». Этим документом глава государства утвердил соглашение о сотрудничестве по приему на работу между правительствами Узбекистана и Катара. Договоренности были достигнуты летом прошлого года в Самарканде.

Ответственным за реализацию международного договора назначено Министерство занятости и сокращения бедности. Контроль за исполнением его положений будут осуществлять Кабинет министров и руководители соответствующих министерств и ведомств.