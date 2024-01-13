На работу в Катар. Узбекистанцам окажут помощь в трудоустройстве в арабской стране

По данным Минюста, на днях было принято постановление президента «Об утверждении международного договора». Этим документом глава государства утвердил соглашение о сотрудничестве по приему на работу между правительствами Узбекистана и Катара. Договоренности были достигнуты летом прошлого года в Самарканде.