На работу в Катар. Узбекистанцам окажут помощь в трудоустройстве в арабской стране

По данным Минюста, на днях было принято постановление президента «Об утверждении международного договора». Этим документом глава государства утвердил соглашение о сотрудничестве по приему на работу между правительствами Узбекистана и Катара. Договоренности были достигнуты летом прошлого года в Самарканде.
Ответственным за реализацию международного договора назначено Министерство занятости и сокращения бедности. Контроль за исполнением его положений будут осуществлять Кабинет министров и руководители соответствующих министерств и ведомств.