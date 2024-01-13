«Елковорот» в Феодосии — куда отдать новогоднее дерево

«С 14 января в Крыму традиционно стартует экологическая акция “Елковорот”. Это возможность сдать на переработку ели, сосны, пихты. Собранные деревья будут переработаны для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также использованы в качестве мульчи», — сказано в сообщении пресс-службы.
В Феодосии новогодние деревья можно отнести в пункты приема, расположенные по адресам Назукина, 3 и Крымская, 21-Д. Еще два пункта будут работать в феодосийских поселках: в Приморском возле Дворца культуры и в Орджоникидзе по улице Ленина, 8.
Пункты приема хвойных деревьев открыты также в Севастополе. 14, 21 и 28 января с 11 до 15 часов 20 точек приема новогодних деревьев будет работать в Симферополе.