«Елковорот» в Феодосии — куда отдать новогоднее дерево

В Феодосии новогодние деревья можно отнести в пункты приема, расположенные по адресам Назукина, 3 и Крымская, 21-Д. Еще два пункта будут работать в феодосийских поселках: в Приморском возле Дворца культуры и в Орджоникидзе по улице Ленина, 8.