На выставке ВДНХ состоялась свадьба воронежской пары

Возлюбленная пара из нашего региона сыграла свадьбу на главной сцене ВДНХ.
Роман Бабаев и Дарья Черных — учителя из Новой Усмани. Молодые люди являются активными участниками общественной жизни школы № 5 «Эврика». Учительница начальных классов Дарья также занимается волонтерской деятельностью в рамках акции «Белый цветок», а преподаватель английского языка Роман помогает собирать гуманитарную помощь бойцам в зону СВО.
Свадьбу молодая семья сыграла в традициях региона, с народными танцами и плясками. Вместе с парой в Москву приехало больше десятка родственников. Чтобы все поместились арендовали целый микроавтобус.
В конце торжества молодым вручили путевку в один лучших санаториев нашей страны в Крыму.
Воронежская область представит на выставке блюда из продуктов нашего региона, торт «Воронежский» от семейной кондитерской. 13 января будет насыщенным и ярким.