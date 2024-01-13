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Гидрометцентр РТ вновь предупреждает о 28-градусных морозах

Завтра, 14 января, в Татарстане опять ожидается заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Сейчас в Ричмонде: +12° 9 м/с 62% 745 мм рт. ст. +11°

В ночные и утренние часы местами на территории республики столбики термометров опустятся до −25, −28 градусов, отмечают метеорологи.

При этом если накануне синоптики ожидали, что похолодание окажется локализовано на юго-востоке региона, то в сегодняшнем предупреждении такое ограничение отсутствует.

С 10 по 15 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Во вторую декаду января среднесуточная температура воздуха в столице РТ будет на 8 градусов ниже климатической нормы, о чем рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.