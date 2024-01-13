Гидрометцентр РТ вновь предупреждает о 28-градусных морозах

В ночные и утренние часы местами на территории республики столбики термометров опустятся до −25, −28 градусов, отмечают метеорологи.
При этом если накануне синоптики ожидали, что похолодание окажется локализовано на юго-востоке региона, то в сегодняшнем предупреждении такое ограничение отсутствует.
С 10 по 15 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Во вторую декаду января среднесуточная температура воздуха в столице РТ будет на 8 градусов ниже климатической нормы, о чем рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.