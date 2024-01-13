Штормовое предупреждение из-за метели объявлено почти во всех регионах страны

14 января днём в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман, на горных перевалах низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. В Шымкенте ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20, временами 23 м/с. В Туркестане ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20, временами 23 м/с..