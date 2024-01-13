На границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузовиков

На границе между Россией и Белоруссией для фур из трех стран ЕАЭС — Армении, Казахстана и Киргизии, — оставили открытым только участок «Езерище-Лобок». Об этом сообщил белорусский Государственный таможенный комитет.
Ограничение введено с 18:00 12 января.
Погранпункт на участке «Езерище-Лобок» расположен на севере Белоруссии, примерно в 60 км от российских Великих Лук.
С ноября на границе Белоруссии и России фиксируются скопления фур из Казахстана. Глава Минторга Казахстана Арман Шаккалиев заявлял, что с 8 января фиксируется проблема с задержкой казахстанских грузовиков на белорусской границе. «В настоящее время мы обсуждаем это с нашими коллегами из России и Белоруссии. Этот вопрос мы официально направим в комиссию, мы ждем от них ответа. Я считаю, что это воспрепятствование [перевозке]. Говорится, что это технический барьер, но это барьер. Этого не должно быть», — говорил министр.
В 2023 году Россия продлила введенный годом ранее запрет на въезд грузовиков из стран ЕС, а также из Великобритании, Норвегии и с Украины «до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения». Осталось действовать исключение для доставки почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Также ограничение решили не распространять на проезд «грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований».
Россия ввела запрет в октябре 2022 года в ответ на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами. Он не распространяется на перевозку грузов в Калининградскую область.