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В Белгороде построят дополнительные железобетонные укрытия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в местах скопления людей в Белгороде планируют установить дополнительные укрытия. Для этого в регионе проводятся испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием, которые российская армия использует для защиты личного состава, добавил губернатор в Telegram.
Белгород
Источник: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями», — уточнил Гладков.

Губернатор сообщил, что в ходе испытаний саперы подорвали рядом с блоками несколько взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливался Белгород 30 декабря 2023 года.

По словам Гладкова, испытания показали, что конструкции значительно увеличивают возможность сохранить жизни людей в случае опасности. По итогам испытаний было принято решение установить их в Белгороде.

12 января Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде девять остановок общественного транспорта обложили мешками с песком, а пять — бетонными плитами. Тогда же он заявил, что в качестве укрытий также планируется использование модульных конструкций.

Эрдни Кагалтынов