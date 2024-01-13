В Белгороде построят дополнительные железобетонные укрытия

«В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями», — уточнил Гладков.
Губернатор сообщил, что в ходе испытаний саперы подорвали рядом с блоками несколько взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливался Белгород 30 декабря 2023 года.
По словам Гладкова, испытания показали, что конструкции значительно увеличивают возможность сохранить жизни людей в случае опасности. По итогам испытаний было принято решение установить их в Белгороде.
12 января Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде девять остановок общественного транспорта обложили мешками с песком, а пять — бетонными плитами. Тогда же он заявил, что в качестве укрытий также планируется использование модульных конструкций.
Эрдни Кагалтынов