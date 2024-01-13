В Минобрнауки рассказали, как изменятся цены на обучение в вузах

О том, что российские вузы готовятся к повышению цен на обучение в новом году, ранее писали «Известия» со ссылкой на Ассоциацию негосударственных вузов и руководство некоторых образовательных учреждений. Президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов утверждал, что речь идет о повышении расценок на 10−12%.