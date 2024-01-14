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Депортированный из Латвии пенсионер прибыл в Калининград

Борис Катков работает в БФУ имени Канта с 2008 года.

Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков прибыл в Калининград. Об этом пишет РИА Новости.

— Прибыл. Самолетом из Санкт-Петербурга. Приземлился в 16:57 (17:57 мск), — констатировали в пресс-службе аэропорта Храброво.

Бориса Каткова встретили сотрудники БФУ имени Канта. Именно в этом вузе Борис Катков работает с 2008 года.

Запланирована встреча ректора БФУ Александра Федорова с Борисом Катковым.

Заботу о сотруднике вуз взял на себя.

О том, что Борис Катков хочет приехать в Калининград, ранее сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.