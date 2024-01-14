Слабый туман и гололед ожидаются в Беларуси в воскресенье

В течение всего дня будет преобладать облачная погода, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега на большей части республики.
Местами по стране будет наблюдаться слабый туман и гололёд, на некоторых дорогах сохранится гололедица.
Ветер, согласно прогнозам синоптиков, будет южный, юго-западный умеренный, днем по юго-западу он может стать порывистым.
В ночное время температура будет держаться в диапазоне от −3°C в юго-западной части до −19°C в восточной части страны. Днем воздух прогреется до +1°C, по северо-востоку будет наблюдаться вплоть до −9°C.
Специалисты напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать усложненные погодные условия при планировании маршрутов передвижения.
В субботу, 13 января, коммунальные службы Минска задействовали значительное количество спецтехники для очистки улиц и придомовых территорий от выпавшего снега. Представители ЖКХ заверили, что делают все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для пешеходов и водителей.