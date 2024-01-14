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В Алматы синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

По информации РГП «Казгидромет» 14 января в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 34% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: Zakon.kz

Как отмечают специалисты, в остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

экология