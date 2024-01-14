В Хабаровске водитель Honda попал в больницу после ДТП с Toyota

В Хабаровске пострадал водитель в жёстком столкновении Toyota и Honda. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
Авария произошла утром 14 января на территории Индустриального района. Водитель Toyota двигался по улице Краснореченской, выезжая на главную дорогу. Возле дома № 209 он не предоставил преимущество Honda, из-за чего иномарки столкнулись.
В результате ДТП водитель Honda получил травмы. Его увезли в одно из медицинских учреждений города с целью обледования. Владелец Toyota не пострадал, его автомобиль не получил видимых повреждений.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции», — прокомментировали в Госавтоинспекции.