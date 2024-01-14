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В Хабаровске водитель Honda попал в больницу после ДТП с Toyota

Виновник не дал преимущества своему оппоненту на главной дороге.
дтп
Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске пострадал водитель в жёстком столкновении Toyota и Honda. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла утром 14 января на территории Индустриального района. Водитель Toyota двигался по улице Краснореченской, выезжая на главную дорогу. Возле дома № 209 он не предоставил преимущество Honda, из-за чего иномарки столкнулись.

В результате ДТП водитель Honda получил травмы. Его увезли в одно из медицинских учреждений города с целью обледования. Владелец Toyota не пострадал, его автомобиль не получил видимых повреждений.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции», — прокомментировали в Госавтоинспекции.