Иркутянки устроили горячую фотосессию в 20-градусный мороз

Участницы клуба «Моржи Иркутска и Байкала» устроили горячую фотосессию в 20-градусный мороз. Иркутянки в купальниках «позагорали» на берегу реки Ангары, а затем поплескались в ледяной воде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал клуба (18+).