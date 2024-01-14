Иркутянки устроили горячую фотосессию в 20-градусный мороз

Участницы клуба «Моржи Иркутска и Байкала» устроили горячую фотосессию в 20-градусный мороз. Иркутянки в купальниках «позагорали» на берегу реки Ангары, а затем поплескались в ледяной воде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал клуба (18+).
Ранее агентство писало о закаленных иркутянах, которые греются в Байкале, пока стоят морозы. Видео, снятое участниками иркутского клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы», было размещено в тг-канале «Новости здесь и сейчас». Температура воды в озере тогда составляла примерно +2°C.