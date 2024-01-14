В Новосибирске отменили концерт Лолиты, на который пожаловался Союз отцов

В воскресенье, 14 января, стало известно, что в Новосибирске отменили концерт Лолиты, который должен был состояться в ДКЖ 2 апреля. Напомним, ранее Союз отцов с предложением о запрете концертов певицы после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.