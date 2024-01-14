В Новосибирске отменили концерт Лолиты, на который пожаловался Союз отцов

В воскресенье, 14 января, стало известно, что в Новосибирске отменили концерт Лолиты, который должен был состояться в ДКЖ 2 апреля. Напомним, ранее Союз отцов с предложением о запрете концертов певицы после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.
То, что выступления не будет, корреспондентам КП-Новосибирск подтвердили в ДКЖ.
— Да, действительно, концерт отменен. На электронных билетов указано, куда зрители могут обратиться, чтобы вернуть деньги за билеты, — пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в ДКЖ.
Однако второй концерт Лолиты, запланированный на 31 марта в Доме ученых, пока никто не отменял.