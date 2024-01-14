Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

От 7 до 13 тепла в Геленджике с понедельника по субботу. До 5 тепла ожидается в последний день недели. И этот курорт Кубани осадки не обойдут стороной. По предварительным прогнозам синоптиков дожди здесь ожидаются каждый день. Температура морской воды 11 градусов.