Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Краснодаре от 7 до 13 тепла — дни будут чередоваться: понижение температуры, следом повышение, и так до выходных. В воскресенье температура воздуха составит всего около 3 градусов тепла. Осадки в Краснодаре возможны в начале и конце недели.
С понедельника по пятницу в Анапе от 5 до 13 градусов тепла. К выходным похолодает до +4. Дожди на курорте могут идти четыре дня из семи. Море остыло до 11 градусов.
От 7 до 13 тепла в Геленджике с понедельника по субботу. До 5 тепла ожидается в последний день недели. И этот курорт Кубани осадки не обойдут стороной. По предварительным прогнозам синоптиков дожди здесь ожидаются каждый день. Температура морской воды 11 градусов.
В Сочи от 9 до 14 тепла всю неделю, но небо будет хмурым и облачным. И в олимпийской столице прогнозируют дожди почти на все семь дней. Температура морской воды 12 градусов.