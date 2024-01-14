Самая теплая температура моря была зафиксирована в Туапсе — на уровне 11, а также в Новороссийске и Сочи — 10. В Геленджике вода в море составляет 6, в Анапе — 7.
С 7 января в Ейске начался период ледокольных проводок. Всего в Азовском море задействованы шесть судов: четыре ледокола и два буксира.
Татьяна Ручкина.
Азовское море у берегов Краснодарского края остыло до нуля градусов
13 января температура Азовского моря у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска составила 0 градусов. Об этом сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Самая теплая температура моря была зафиксирована в Туапсе — на уровне 11, а также в Новороссийске и Сочи — 10. В Геленджике вода в море составляет 6, в Анапе — 7.