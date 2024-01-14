Народные приметы на 15 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

15 января верующие вспоминают Серафима Саровского, также церковь чтит святого Сильвестра. В народном календаре дата известна как Сильвестров день или Куриный праздник. На Руси считали, что в этот день нельзя употреблять в пищу мясо птицы. Согласно поверьям, таким образом можно лишиться удачи и привлечь нечистую. Существовали у наших предков и другие запреты, связанные с 15 января. Многие из них считались обязательными для тех, кто хочет избежать болезней и сохранить в доме мир.
Народные приметы на 15 января: что нельзя делать
Сильвестров день не подходит для каких-либо манипуляций с волосами. Стрижка или смена прически может негативно сказаться на состоянии вашей шевелюры. Если не повезет, можно и вовсе облысеть. Чтобы этого не произошло, отложите ножницы в сторону.
У наших предков дата считалась неудачной и для уборки. Домовому может не понравиться, что его потревожили, тогда он перестанет помогать хозяевам. Вместо этого он начнет вредничать — прятать вещи, пугать по ночам и в целом сделает жизнь семьи менее комфортной.
Убирая со стола после еды, не стоит выбрасывать крошки. На Руси говорили, что остатки пищи нужно отдать животным или птицам. Тогда в доме будет достаток.
Кстати, 15 января в старину не употребляли алкоголь. Согласно поверьям, из-за спиртного в этот день человек целый год хворать будет.
Увиденный ночью хороший сон нельзя рассказывать даже самому близкому человеку. Вы рискуете себя сглазить.
В Сильвестров день стоит держаться подальше от новых мест: можете заблудиться или потерять что-то ценное. Также, если верите в приметы, остерегайтесь перекрестков. Там к человеку может прицепиться нечисть. По этой же причине, войдя домой, следует как можно скорее закрыть двери.
На Руси считали, что 15 января нельзя проводить в одиночестве и в тишине. Веселье и разговоры помогут спугнуть злых духов, если они вдруг решат стать вашими соседями.
Особый запрет существовал в старину и для женщин. Им не разрешали заниматься готовкой в вечернее время. Якобы из-за этого могла заболеть домашняя птица.
Поскольку дата известна как Куриный праздник, на столе не должно быть мяса птицы. Куриные перья нельзя поднимать с пола или земли, иначе можно счастья лишиться.
Народные приметы на 15 января: что можно делать
Некоторые приметы Куриного праздника в старину так или иначе были связаны с пернатыми. Традиционно хозяева наводили порядок в курятнике и угощали его обитателей.
Мясо птицы, как мы отмечали, есть было нельзя. Но детей нужно было угостить карамельными петушками либо подарить им игрушки из глины. Сделанная с любовью свистулька становилась для ребенка настоящим оберегом.
Верующие с утра отправлялись в храм. Они молились Серафиму Саровскому. У святого, как правило, просили об избавлении от недугов и нищеты.
Хорошо, если 15 января у вас получится встретиться с родными. Можно пригласить их в гости или заглянуть к ним на огонек.
Поскольку дата приходится на святочную неделю, на Руси не возбранялись гадания и ритуалы на привлечение удачи. Девушки проводили обряды, чтобы устроить свою личную жизнь. Так, они могли ранним утром собрать волосы с расчески, чтобы подложить их под порог дома, где живет симпатичный молодой человек.
Приметы о погоде на 15 января
Согласно наблюдениям наших предков, на перемену погоды 15 января указывают синеватые облака. Яркое небо на закате сулит резкое похолодание. Звезды в дымке считались в старину предвестниками потепления. Снегопад в Сильвестров день обещал щедрый урожай зерновых.
Некоторые приметы о погоде в Куриный праздник были связаны с птицами. Считалось, если утки решили искупаться в снегу, быть теплу. Курица, стоящая на одной ноге, указывает на мороз.
Именинники 15 января
15 января именины отмечают Василий, Сергей и Петр. Также поздравить нужно Модеста и Кузьму.