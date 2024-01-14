Народные приметы на 15 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

15 января верующие вспоминают Серафима Саровского, также церковь чтит святого Сильвестра. В народном календаре дата известна как Сильвестров день или Куриный праздник. На Руси считали, что в этот день нельзя употреблять в пищу мясо птицы. Согласно поверьям, таким образом можно лишиться удачи и привлечь нечистую. Существовали у наших предков и другие запреты, связанные с 15 января. Многие из них считались обязательными для тех, кто хочет избежать болезней и сохранить в доме мир.