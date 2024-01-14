Схема движения временно изменилась на нескольких улицах Москвы

Между тем с 12 января по 19 апреля заблокировали проезд по улицам Зеленовке и Школьной, а также дорога в районе СНТ «Рязаново» (владение 1) в ТиНАО. С 15 января по 30 апреля на Комсомольской площади перекроют проезд по одной из полос.