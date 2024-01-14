Население Самарской области выросло за счет мигрантов

Согласно подсчетам, в 2023 году общее количество прибывших в регион составило 54270 человек, а уехавших — 50136 жителей. Таким образом, население области увеличилось на 4134 человека. Приростом населения регион обязан мигрантам из стран СНГ и перераспределением населения между городской и сельской местностью.