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Население Самарской области выросло за счет мигрантов

Население Самарской области в 2023 году увеличилось на 4134 человека.

Население Самарской области за 2023 год выросло на четыре тысячи человек, об этом сообщает Самарастат.

Согласно подсчетам, в 2023 году общее количество прибывших в регион составило 54270 человек, а уехавших — 50136 жителей. Таким образом, население области увеличилось на 4134 человека. Приростом населения регион обязан мигрантам из стран СНГ и перераспределением населения между городской и сельской местностью.

Общее количество прибывших в регион составило 54270 человек, а уехавших — 50136 жителей.