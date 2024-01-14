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В Ростовской области с 15 января часть жителей останется без ТВ и радио

Об этом сообщает РТРС.
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Источник: Reuters

В Ростовской области с понедельника, 15 января, часть жителей региона останутся без телевидения и радио. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Как говорится в сообщении вещателя, это связано с профилактическими работами. Телерадиосигнал будет пропадать с 08.00 до 17.00. Дончане могут остаться без эфиров первого и второго мультиплексов, а также радио России, «Маяка» и «Вестей ФМ».

Уже в понедельник временные неудобства с перебоями ТВ и радио ощутят в Ростове, Морозовске и Каменске-Шахтинском.

Во вторник, 16 января, отключения затронут жителей Волгодонска и станицы Маркинской Цимлянского района.

17 января, в среду, сигнал пропадёт в хуторе Калининском Шолоховского района.

Зрителям и слушателям принесли извинения за неудобства, а также сообщили, что перебои в работе будут кратковременными.

При этом, как уточняют в РТС, плановая профилактика оборудования зависит от условий погоды. Поэтому работы могут перенести на другое время или даже отменить.

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области с 18 декабря начнутся перебои в работе радио и ТВ.