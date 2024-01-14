В Ростовской области с 15 января часть жителей останется без ТВ и радио

Как говорится в сообщении вещателя, это связано с профилактическими работами. Телерадиосигнал будет пропадать с 08.00 до 17.00. Дончане могут остаться без эфиров первого и второго мультиплексов, а также радио России, «Маяка» и «Вестей ФМ».