В Ростовской области с 15 января часть жителей останется без ТВ и радио

В Ростовской области с понедельника, 15 января, часть жителей региона останутся без телевидения и радио. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
Как говорится в сообщении вещателя, это связано с профилактическими работами. Телерадиосигнал будет пропадать с 08.00 до 17.00. Дончане могут остаться без эфиров первого и второго мультиплексов, а также радио России, «Маяка» и «Вестей ФМ».
Уже в понедельник временные неудобства с перебоями ТВ и радио ощутят в Ростове, Морозовске и Каменске-Шахтинском.
Во вторник, 16 января, отключения затронут жителей Волгодонска и станицы Маркинской Цимлянского района.
17 января, в среду, сигнал пропадёт в хуторе Калининском Шолоховского района.
Зрителям и слушателям принесли извинения за неудобства, а также сообщили, что перебои в работе будут кратковременными.
При этом, как уточняют в РТС, плановая профилактика оборудования зависит от условий погоды. Поэтому работы могут перенести на другое время или даже отменить.
Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области с 18 декабря начнутся перебои в работе радио и ТВ.