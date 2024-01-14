«Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40−42 градусов ниже нуля», — рассказал он.
Господин Вильфанд отметил, что для Свердловской области опасным является понижение температуры ниже минус 35 градусов.
Напомним, накануне свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение и предупредили жителей региона о сильном ветре и метелях.
Вильфанд: температура в Свердловской области опустится до минус 42 градусов
Температура в Свердловской области ночью в это воскресенье опустится до до минус 42 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40−42 градусов ниже нуля», — рассказал он.