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Вильфанд: температура в Свердловской области опустится до минус 42 градусов

Температура в Свердловской области ночью в это воскресенье опустится до до минус 42 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 51% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: Коммерсантъ

«Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40−42 градусов ниже нуля», — рассказал он.

Господин Вильфанд отметил, что для Свердловской области опасным является понижение температуры ниже минус 35 градусов.

Напомним, накануне свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение и предупредили жителей региона о сильном ветре и метелях.