Вильфанд: температура в Свердловской области опустится до минус 42 градусов

«Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40−42 градусов ниже нуля», — рассказал он.



Господин Вильфанд отметил, что для Свердловской области опасным является понижение температуры ниже минус 35 градусов.



Напомним, накануне свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение и предупредили жителей региона о сильном ветре и метелях.