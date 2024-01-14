Казанец победил с рэпом в музыкальном шоу «Конфетка»

В субботу, 13 января, на ТНТ стартовал второй сезон музыкального шоу «Конфетка», в котором известные артисты перепевают песни народных авторов из интернета. Одним из участников, чью песню переделали в выпуске, стал 27-летний казанец Динар Шакирзянов.
Мужчина работает личным водителем, а рэп стал его хобби. Несколько лет назад Динар записал трек «Береги любовь» под псевдонимом EclipsS — именно его перепели в шоу Ваня Дмитриенко и Анна Романовская, солистка группы Cream Soda.
— Я не ожидал, что меня позовут на шоу «Конфетка», это для меня было шоком. Тем не менее, я человек смелый, поэтому решил прийти, — поделился впечатлениями Динар.
Лучшего выбирали зрители и члены жюри. По итогам голосования Динар Шакирзянов стал победителем выпуска и получил приз в 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее пацанский рэп из Татарстана попал в шоу «Конфетка».