В Ростовской области энергетики устранили аварию на высоковольтных электросетях

Напомним, вечером 13 января из-за технологической аварии на высоковольтных сетях без света остались жители некоторых районов Ростова-на-Дону, а также Батайска. Новочеркасска и Белой Калитвы. Операторы электрических сетей в регионе в течение полутора часов после отключения света перевели потребителей на аварийные каналы энергоснабжения.