«Саларьево» стал самым популярным автовокзалом в Москве в 2023 году

Приобрести билеты на транспорт, отправляющийся с автовокзала «Саларьево», можно в приложении «Метро Москвы», а также в кассах на станциях «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово». Билеты доступны для покупки и в кассах на самом автовокзале.