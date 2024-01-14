Потепление пришло в Свердловскую область

Сильные морозы сменятся типичной для января температурой от −19 до −14 градусов. Последний пик похолодания пришелся на ночь с субботы на воскресенье, сообщил уральский синоптик Алексей Пулин.
В северной части региона воздух остывал до −40 градусов. Уже днем 14 января погода сменится, а на Урал «начнет поступать более теплая воздушная масса». В течение дня синоптик прогнозирует −19 градусов. Изменение погоды будет сопровождаться сильным ветром до 16 метров в секунду. В ближайшие дни возможно потепление до −10 градусов.