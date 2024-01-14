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В Куршском заливе спасли дрейфующих на льдине рыбаков (фото)

Было эвакуировано пять человек.

В Куршском заливе спасли пятерых рыбаков, которых унесло на дрейфующей льдине. Информация об этом появилась на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем в субботу, 13 января. Отколовшуюся льдину унесло на расстояние около двух километров. Для проведения спасательной операции сотрудникам МЧС пришлось воспользоваться судном на воздушной подушке. В результате происшествия никто не пострадал, медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности.

МЧС