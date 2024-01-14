Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн

Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.