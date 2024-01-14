«Крещенские оттепели» придут в Нижний Новгород 19 января

17—18 января зимняя погода вернется, и даже в Крещенскую ночь будет −6. Однако уже днем 19 января столбики термометров покажут +2 градуса, пройдут дожди со снегом. К счастью, оттепель будет кратковременной, и уже на следующий день синоптики обещают −7.