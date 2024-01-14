«Крещенские оттепели» придут в Нижний Новгород 19 января

В Центральную Россию на Крещение придут не традиционные морозы, а оттепель с положительной температурой и дождем. В Нижнем Новгороде в этот день потеплеет до +2 градусов, пойдет снег с дождем.
Предстоящая ночь станет последней в череде аномальных холодов, однако мороз уже к вечеру воскресенья ослабеет до −16 градусов. А уже в понедельник днем в Нижнем Новгороде будут комфортные −6 градусов.
— В среднесрочной перспективе такой стужи в Центральной России больше не ожидается — климатический маятник на экваторе зимы качнётся в мягкую сторону с положительным отклонением температуры от среднего, — сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
Первая волна оттепели придет в регион 16 января: южный ветер принесет теплые воздушные массы, а вместе с ними и потепление до нуля градусов, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег.
Согласно народным приметам, оттепель в Крещение свидетельствует о том, что до конца зимы сильных морозов не предвидится.