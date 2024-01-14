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«Крещенские оттепели» придут в Нижний Новгород 19 января

Температура воздуха поднимется до +1 градуса, пойдет снег с дождем.
Сейчас в Ричмонде: 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Центральную Россию на Крещение придут не традиционные морозы, а оттепель с положительной температурой и дождем. В Нижнем Новгороде в этот день потеплеет до +2 градусов, пойдет снег с дождем.

Предстоящая ночь станет последней в череде аномальных холодов, однако мороз уже к вечеру воскресенья ослабеет до −16 градусов. А уже в понедельник днем в Нижнем Новгороде будут комфортные −6 градусов.

— В среднесрочной перспективе такой стужи в Центральной России больше не ожидается — климатический маятник на экваторе зимы качнётся в мягкую сторону с положительным отклонением температуры от среднего, — сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Первая волна оттепели придет в регион 16 января: южный ветер принесет теплые воздушные массы, а вместе с ними и потепление до нуля градусов, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег.

17—18 января зимняя погода вернется, и даже в Крещенскую ночь будет −6. Однако уже днем 19 января столбики термометров покажут +2 градуса, пройдут дожди со снегом. К счастью, оттепель будет кратковременной, и уже на следующий день синоптики обещают −7.

Согласно народным приметам, оттепель в Крещение свидетельствует о том, что до конца зимы сильных морозов не предвидится.