В Краснодаре определили места для крещенских купаний



Крещенские купания пройдут на берегу озера Старая Кубань в Карасунском и Центральном округах Краснодара. В поселке Курортный в парке «Старая Кубань» в районе улицы Парусная крестный ход к озеру начнется 19 января в 10:30. Купания будут проходить с 11:00 до 17:00. Подобные мероприятия на озере проведут и в центре Краснодара, на улице Старокубанская с 10:00 до 15:00.



Кроме того, купания пройдут на берегу реки Кубань у храма Рождества Христова в Западном внутригородском округе. Крестный ход на реку начнется в 10:00. Крещенские купания будут проходить с 10:15 до 18:00.



В большинстве храмов Краснодара также будут работать купели. Их организуют в храмах Рождества Пресвятой Богородицы, святого Великомученика и Победоносца Георгия, Святого Иоанна Крестителя, Святого Духа, Архистратига Михаила, святителя Николая Мирликийского чудотворца, Свято-Покровского храма. Совершить омовения также можно будет в бассейнах вблизи строящегося Иоанно-Юрьевского храма в поселке Краснодарском и на территории храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».



Татьяна Ручкина.