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Капремонт более 30 домов в составе рабочих поселков провели в Москве

Более 30 домов в составе рабочих поселков капитально отремонтировали в Москве. Чтобы сохранить исторический облик зданий, к обновлению каждого из них подходили индивидуально.
строитель
Источник: РИА "Новости"

Специалисты восстановили кирпичную кладку, обновили фасады, отремонтировали цокольные этажи и балконы. Например, фасад построенного в 1930 году здания по адресу улица Мантулинская, дом № 18, очистили от загрязнений и окрасили, сохранив первозданный цвет. Также на крыше заменили обрешетку и кровельное покрытие, обновили стропильную систему и отремонтировали вентиляционные шахты.

Здание по адресу Большая Почтовая улица, дом № 18/20, корпус 2, капитально отремонтировали, обновив фасад, крышу, внешние стены, балконы, цоколь, откосы и отливы. А в жилом квартале «Бауманский строитель» в здании по адресу улица Малая Семеновская, дом № 15/17, корпус 3, привели в порядок стены, цоколь, балконы и входные группы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Фонде капитального ремонта сообщили о завершении работ по обновлению дома № 65, который был построен на Ленинградском проспекте в 1935 году. Интересная особенность дома заключается в том, что первыми новоселами в нем стали работники Радиокомитета.

Также завершился капремонт дома 1976 года постройки в столичном районе Люблино. Девятиэтажный дом был возведен в 1976 году по типовому проекту спального района.

недвижимость