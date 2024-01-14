Капремонт более 30 домов в составе рабочих поселков провели в Москве

Специалисты восстановили кирпичную кладку, обновили фасады, отремонтировали цокольные этажи и балконы. Например, фасад построенного в 1930 году здания по адресу улица Мантулинская, дом № 18, очистили от загрязнений и окрасили, сохранив первозданный цвет. Также на крыше заменили обрешетку и кровельное покрытие, обновили стропильную систему и отремонтировали вентиляционные шахты.
Здание по адресу Большая Почтовая улица, дом № 18/20, корпус 2, капитально отремонтировали, обновив фасад, крышу, внешние стены, балконы, цоколь, откосы и отливы. А в жилом квартале «Бауманский строитель» в здании по адресу улица Малая Семеновская, дом № 15/17, корпус 3, привели в порядок стены, цоколь, балконы и входные группы, передает официальный сайт мэра Москвы.
В Фонде капитального ремонта сообщили о завершении работ по обновлению дома № 65, который был построен на Ленинградском проспекте в 1935 году. Интересная особенность дома заключается в том, что первыми новоселами в нем стали работники Радиокомитета.
Также завершился капремонт дома 1976 года постройки в столичном районе Люблино. Девятиэтажный дом был возведен в 1976 году по типовому проекту спального района.