Жители домов жалуются на отсутствие отопления после аварии в Новосибирске

Управляющие компании выполнили перезапуски систем теплоснабжения в домах левобережья вчера, 13 января, к 22:00. Из некоторых домов в СГК начали поступать жалобы на то, что отдельные стояки все еще не подключены к отоплению, в результате не во всех комнатах есть тепло. В этих случаях, отметили в компании, потребуются дополнительные перезапуски — до тех пор, пока проблема не будет решена. В СГК подчеркнули, что ресурсов управляющих организаций оказалось недостаточно, после чего они обратились к энергетикам за помощью. Бригады компании круглосуточно продолжают помогать в работе на домах. В частности, воскресенье ведется перезапуск систем домов под управлением УК Просвет и РСУ. От СГК работают четыре бригады, в том числе привлечен персонал, работающий на правом берегу. Задействована вся необходимая спецтехника.