Главврач больницы № 7 Герман Гомозов умер в Нижнем Новгороде

«Война с COVID-19 заставляла не просто быть быстрыми, ответственными и смелыми, но надо было вписать все эти качества в доставшуюся в наследство инфраструктуру. Мы тогда часто говорили с доктором на разные темы — от клинических протоколов до питания пациентов. Строили планы на ремонт больницы после пандемии», — рассказал Давид Мелик-Гусейнов.