Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Главврач больницы № 7 Герман Гомозов умер в Нижнем Новгороде

Главный врач ГКБ № 7 Герман Игоревич Гомозов умер в Нижнем Новгороде 14 января. Об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Источник: Время

Он вспомнил о совместной работе с Германом Игоревичем.

«Война с COVID-19 заставляла не просто быть быстрыми, ответственными и смелыми, но надо было вписать все эти качества в доставшуюся в наследство инфраструктуру. Мы тогда часто говорили с доктором на разные темы — от клинических протоколов до питания пациентов. Строили планы на ремонт больницы после пандемии», — рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, Герман Игоревич всегда действовал мудро во всех сложных ситуациях.

«Спасибо, доктор», — добавил он.

Редакция ИА «Время Н» выражает глубокие соболезнования родным и близким Германа Игоревича.

медицина