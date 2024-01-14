Добровольца из Алупки наградили за подвиг в ходе СВО

Жителю Алупки, участнику специальной военной операции Владимиру Григорьеву вручили медаль «За храбрость». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Вручили медаль «За храбрость» II степени жителю Алупки Владимиру Григорьеву.
Владимир отправился в зону проведения спецоперации в качестве добровольца. Он проявил героизм, не оставив позиции под минометным обстрелом, благодаря чему удалось сохранить стратегическое преимущество.
Напомним, 12 января в городе Саки состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Кириллом Конаковым, который героически погиб в неравном бою на Харьковском направлении. 3 января в Керчи простились с погибшим на территории ДНР добровольцем Вячеславом Мастеровым.