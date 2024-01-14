Добровольца из Алупки наградили за подвиг в ходе СВО

Напомним, 12 января в городе Саки состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Кириллом Конаковым, который героически погиб в неравном бою на Харьковском направлении. 3 января в Керчи простились с погибшим на территории ДНР добровольцем Вячеславом Мастеровым.