Семейный капитал для многодетных белорусов увеличен на 1,5 тысячи рублей

В Беларуси семейный капитал для многодетных семей вырос более чем на 1500 белорусских рублей, сообщало Министерство труда и социальной защиты.
Размер семейного капитала для многодетных белорусов увеличился уже с 1 января 2024 года. И в сравнении с прошлым годом семейный капитал «потяжелел» на 5,1%, или на 1530 белорусских рублей.
Таким образом, размер семейного капитала вырос до 31 480 белорусских рублей.
В Минтруда и соцзащиты напомнили о том, что такой семейный капитал будет назначаться белорусским многодетным семьям при рождении, а также усыновлении, третьего и последующих детей в течение календарного 2024 года.