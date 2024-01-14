Как изменятся правила предоставления гражданства Казахстана

Закон РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года. В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения — процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.