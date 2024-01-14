Как изменятся правила предоставления гражданства Казахстана

Согласно документу, в приказ министра внутренних дел об утверждении правил приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан внесены изменения. В ведомстве планируют главу 5 «Порядок приема в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке» дополнить следующим пунктом: к ходатайству (заявлению) приобщать «справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства».
Также ходатайство (заявление) о приеме в упрощенном порядке гражданства Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом «имеет основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживания в Республике Казахстан (при подаче документов одновременно на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и принятие в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке». Данный проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.
На сайте «Электронного правительства» говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация о биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные. Дактилоскопические данные будут содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.
Введение дактилоскопии в Казахстане
Закон РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» приняли 30 декабря 2016 года и изначально он должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Однако позже было решено, что из-за нехватки средств дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. В конце декабря 2022 года сообщалось, что введение процедуры снова отложили до 1 января 2024 года. В середине декабря прошлого года в законопроект внесли изменения — процедуру сделали добровольной для казахстанцев. Позже закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.