Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке — фотофакт

«Пожалуй, больше других радовался холодам амурский тигр Мурзик. С азартом он выгуливал свою теплую шубу. А вот лев Симба к снегопадам отнесся настороженно: выглядывал из домика, как будто, боится намочить свою шикарную гриву. В условиях симферопольской зимы меньшую активность проявляют еноты. Увидеть их в вольере сейчас можно крайне редко: много времени они предпочитают проводить в своих утепленных домиках», — рассказывают в «Парках столицы».