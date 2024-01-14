Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке — фотофакт

«Пожалуй, больше других радовался холодам амурский тигр Мурзик. С азартом он выгуливал свою теплую шубу. А вот лев Симба к снегопадам отнесся настороженно: выглядывал из домика, как будто, боится намочить свою шикарную гриву. В условиях симферопольской зимы меньшую активность проявляют еноты. Увидеть их в вольере сейчас можно крайне редко: много времени они предпочитают проводить в своих утепленных домиках», — рассказывают в «Парках столицы».
Наиболее комфортно в холода себя чувствуют волки, лисица, бараны, верблюды, буйволы и бизон. Остальные животные отрастили на зиму густой мех.
«Стоит отметить, что теплолюбивые обитатели зооуголка, которые не переносят минусовые температуры, были переселены в теплые зимние вольеры еще в ноябре», — добавили на предприятии.