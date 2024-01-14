Нижегородцам рассказали, как правильно кататься на «ватрушках»

СУ СК России по Нижегородской области предупредил об опасности стихийного катания с гор в необорудованных места.
Как сообщает пресс-служба ведомства, стоит знать и соблюдать следующие правила безопасности:
1) Перед катанием проверить целостность «ватрушки» — её дна, швов, ручек, внутренней камеры. В противном случае возможен разрыв тюбинга.
2) Выбор места для катания очень важен. Специальные склоны для тюбинга представляют собой жёлоб. Трасса должна быть огорожена, чтобы человек не смог вылететь за ее пределы. Не следует кататься на тюбинге во дворах — на ледяных горках, по наклонным улицам.
3) Прежде чем начать спуск по трассе, необходимо осмотреть ее: на ней не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней, внизу должно быть достаточно места для торможения.
4) Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания.
5) Катание на одном склоне совместно с катающимися на любых санках (металлических, пластмассовых, деревянных), снегокатах и других снарядах может привести к травмам.
6) В идеальном случае при катании используются средства защиты, как при катании на горных лыжах и сноуборде.
7) Детям до 12 лет кататься строго в защитном шлеме.
8) Опасно садиться на ватрушку нескольким людям сразу, нельзя связывать тюбинги между собой.
9) Кататься следует только сидя, не пытайтесь лежать, вставать или прыгать.
10) Нельзя кататься на тюбинге в состоянии опьянения, когда человек не способен оценить свои силы и возможности.
11) Необходимо крепко держаться за ручки тюбинга. При спуске запрещено тормозить ногами, руками, различными предметами.
12) Нельзя отпускать детей кататься одних. Они сразу же рвутся покорять опасные склоны, стараются специально сталкиваться на ватрушках и привязывать их «паровозиком» — это часто приводит к переворачиванию. Большинство детских травм происходит из-за пренебрежительного отношения родителей к элементарным правилам безопасности.
СУ СК по Нижегородской области рекомендует взрослым постоянно контролировать местонахождение несовершеннолетних.
Напомним, в Нижегородской области начали выявлять опасные горки.