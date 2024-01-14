Нижегородцам рассказали, как правильно кататься на «ватрушках»

2) Выбор места для катания очень важен. Специальные склоны для тюбинга представляют собой жёлоб. Трасса должна быть огорожена, чтобы человек не смог вылететь за ее пределы. Не следует кататься на тюбинге во дворах — на ледяных горках, по наклонным улицам.