На нескольких территориях Кузбасса пропадёт радио и телевидение

В Анжеро-Судженске 15 января с 4:00 до 13:00 будут проводить профилактические работы. В Новокузнецке 15 и 16 января с 20:30 до 3:30 не будет сигнала, а в Кемерове отключат телевидение и радио с 6:00 до 12:00 17 января. В Таштаголе 18 января профилактические работы начнутся с 4:00 и продлятся до 13:00.